В Казани 2 июня пройдет закрытый показ фильма «Круэлла»

В Казани 2 июня в кинотеатре «Синема 5» состоится закрытый показ фильма «Круэлла» Крэйга Гиллеспи — приквела картины 1996 года «101 далматинец».

Художественный фильм Disney «Круэлла» (в кино с 3 июня) расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney — Круэллы де Виль. Роль Эстеллы (она же Круэлла) на экране воплотит обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун.

В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет — невероятная Эмма Томпсон. Действие происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока.

Исполнительный продюсер картины — Гленн Клоуз, сама сыгравшая Круэллу в «101 далматинце».

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