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В Казани 19-летний водитель сбил на переходе двух женщин
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Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на Беломорской улице молодой водитель «Лады» сбил двух девушек.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате пострадали две женщины в возрасте 45 и 21 лет. Медики забрали их в больницу.
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