В Казани 19-летний водитель сбил на переходе двух женщин

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на Беломорской улице молодой водитель «Лады» сбил двух девушек.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадали две женщины в возрасте 45 и 21 лет. Медики забрали их в больницу.