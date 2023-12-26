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Руc Тат
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Происшествия 26 декабря 2023 14:15

В Казани 19-летний водитель сбил на переходе двух женщин

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Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на Беломорской улице молодой водитель «Лады» сбил двух девушек.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадали две женщины в возрасте 45 и 21 лет. Медики забрали их в больницу.

#дтп в казани
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