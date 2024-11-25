news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани 19-летний водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе
Скопировать ссылку
19-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Matiz сбил двоих женщин.
Они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.
ДТП произошло вчера при повороте налево на перекрестке улиц Островского и Астрономическая.
В результате ДТП 74-летнюю жительницу и 78-летнюю женщину госпитализировали.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400