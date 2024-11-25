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Происшествия 25 ноября 2024 09:51

В Казани 19-летний водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе

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19-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Matiz сбил двоих женщин.

Они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

ДТП произошло вчера при повороте налево на перекрестке улиц Островского и Астрономическая.

В результате ДТП 74-летнюю жительницу и 78-летнюю женщину госпитализировали.

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