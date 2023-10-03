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В Казани 19-летний парень получил переломы, вылетев с питбайка
Накануне, 2 октября в Казани, 19-летний водитель питбайка получил травмы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, парень превысил скорость и опрокинулся с мотоцикла. В итоге его госпитализировали в РКБ с закрытым переломом обеих костей правой голени и переломом правой большеберцовой кости.
В ведомстве отметили, что водительский стаж молодого человека всего 1 год и за это время он 32 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД, из них 24 раза за превышение скоростного режима.
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