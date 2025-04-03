В Казани 19 апреля откроется III Всероссийский музыкальный фестиваль «Во имя жизни». Помимо столицы РТ, это мероприятие проведут в Санкт-Петербурге, Владикавказе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль посвятят 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В концертной программе примут участие лучшие коллективы России, в том числе Дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, симфонические и хоровые федеральные коллективы, солисты Большого и Мариинского театра, звезды российской эстрады.

19 апреля гала-концерт Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова состоится в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в 14:00 и в 18:30.

Наряду с Ансамблем в Казани принимают участие лучшие творческие детские и профессиональные коллективы РТ - Госкамерный хор и два коллектива детских школ искусств Казани, а также солисты ведущих российских театров.

Важно отметить, что специально для концертов Ансамбль подготовил песни на татарском языке.

Цель - поддержка и развитие российской культуры в регионах России, продвижение талантливой молодежи, духовно-нравственное развитие жителей регионов России средством доступного, высококачественного искусства от лучших музыкантов страны.

Большим событием фестиваля третий год подряд станет Всероссийская образовательная программа для молодых музыкантов из всех российских регионов. Ведущие педагоги России проведут бесплатные мастер-классы и лекции для талантливой молодежи с целью профориентационной работы и формирования кадрового резерва страны в области культуры.

Фестиваль проводится по инициативе его художественного руководителя – гендиректора Культурного Фонда отечественного искусства «Классика XXI», обладателя трех Грантов Президента РФ, дирижера – Алексея Пугачева. Организатор – культурный Фонд отечественного искусства «Классика XXI».

Первый фестиваль провели в Сочи в 2022-м. Тогда фестиваль был посвящен творчеству Александры Пахмутовой и объединил более 500 артистов, 20 профессоров Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. В образовательной программе приняли участие молодые музыканты из 66 российских регионов.

В 2023 году фестиваль был посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и собрал в Краснодаре молодых музыкантов из 72 регионов России, ведущие коллективы страны, известных пианистов и звезд мировой оперы.

В 2024 году фестиваль был посвящен ратной доблести России и прошел с 23 по 29 ноября в Сочи. Объединил выдающихся российских артистов и молодежь новых территорий, представителей 14 стран мира на международном конкурсе хоровых дирижеров имени Свешникова, проходившим в дни фестиваля.

фото: Культурный фонд отечественного искусства «Классика XXI»