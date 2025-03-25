В Казани 18-ти школьникам вручили паспорта в здании Госсовета РТ

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина в рамках проекта «Я – гражданин России» торжественно вручила паспорта юным казанцам в здании республиканского парламента. Инициатором торжественной церемонии выступило казанское отделение «Движение Первых».

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, участниками церемонии стали 18 казанских школьников, достигшие возраста 14 лет. Все они – победители олимпиад и различных конкурсов, проявили себя в отличной учебе, принимают активное участие в общественной жизни своей школы и организации «Движение Первых».

Также на церемонию вручения паспортов пришли родители и педагоги. Лилия Маврина поздравила ребят с важным событием в их жизни, отметив, что вместе с правами у них появляются и обязанности.

«Пусть получение паспорта гражданина России в стенах Госсовета РТ останется в вашей памяти на всю жизнь, – подчеркнула она, – я желаю вам успешно реализовать свои возможности. Наша страна и республика предоставляют все условия для самореализации в различных сферах: творчестве, политике, спорте». Лилия Маврина также призвала ребят быть активными, стремиться к знаниям и уверенно идти к своим целям.

Школьников и их родителей со знаковым событием поздравил руководитель «Движения Первых» города Казани Динар Бариев.

«Вручение паспортов – это важное событие в жизни каждого гражданина, и я очень рад что оно проходит в стенах Госсовета, где обсуждаются и принимаются все республиканские законы, по которым живет и динамично развивается наша республика, цените ваш первый официальный документ», – обратился он к юным гражданам.

Вместе с паспортом ребята также сегодня получили Конституции РФ и РТ. Также школьникам провели экскурсии по парламентскому центру и музею Госсовета РТ, показали зал заседаний и библиотеку республиканского парламента.