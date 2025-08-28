В Казани 18-летний водитель врезался в остановку и снес металлическое ограждение

На Залесной улице в Казани 18-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, врезался в остановку, а затем снес семь секций металлического ограждения. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне в районе девяти вечера.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир иномарки. После оказания медицинской помощи был отпущен из медицинского учреждения.

В ведомстве отметили, что водитель со стажем пять месяцев уже неоднократно привлекался к ответственности. Из-за просрочки оплаты штрафа в адрес автовладельца был направлен новый административный протокол.