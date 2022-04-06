В Казани 18 апреля пройдет отбор актеров в Академию Никиты Михалкова

18 апреля на базе Казанского государственного института культуры пройдет отбор актеров в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, а также творческая встреча с актером Антоном Шагиным.

«Приглашаем к участию в мероприятиях специалистов в области актерского мастерства, а также студентов выпускных курсов творческих вузов Республики Татарстан по направлению обучения „актерское мастерство“», — сказано в сообщении пресс-службы академии.

Встретиться с Антоном Шагиным можно, предварительно пройдя регистрацию по ссылке. Мероприятие состоится в 13 часов.

Кастинг начнется в 14.15 и продлится до 17.00. Для участия нужно предварительно записаться по ссылке. В состав приемной комиссии вошли Антон Шагин и режиссер, музыкант, педагог академии Михаил Милькис. Среди критериев отбора — возраст до 35 лет, опыт работы в театре и кино и наличие высшего профильного профессионального образования.

Участники кастинга должны будут пройти собеседование, требования к которому можно найти на сайте академии. Рекомендованные по итогам региональных кастингов абитуриенты будут приглашены в Москву, где будут участвовать в заключительном отборе.