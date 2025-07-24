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Происшествия 24 июля 2025 10:44

В Казани 17-летнего подростка без прав поймали за рулем питбайка

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Накануне днем в Казани на улице Габишева автоинспекторы остановили питбайк, водитель которого ранее проигнорировал требование остановиться.

За рулем оказался 17-летний подросток без водительских прав. По словам его матери, питбайк он купил сам.

«На подростка составили протоколы за управление без прав и отказ остановиться. Питбайк отправили на штрафстоянку. Сейчас проводится проверка, маму мальчика могут привлечь к административной ответственности», — рассказал командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Дамир Мингазов.

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