В Казани 17 июня четыре гужевые повозки будут собирать подарки для Сабантуя

В Казани 17 июня состоится традиционный сбор подарков для Сабантуя. По городу проедут четыре гужевые повозки, куда будут собирать подарки от отелей и ресторанов. Также к процессии смогут присоединиться все желающие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

«Мы планируем в этом году задействовать в сборе подарков на Сабантуй четыре основные локации: Казанский Кремль, где подарок передаст Президент Татарстана Рустам Минниханов, Театр оперы и балета имени Джалиля, где подарки передадут представители Кабинета Министров Татарстана, Всемирного конгресса татар, комплекс „Туган Авылым“ и Старо-Татарская слобода», — пояснил спикер.

По его словам, повозки будут ехать в сопровождении музыкантов, певцов и артистов, которые будут исполнять национальные татарские песни и танцы. На основных площадках сбора будет организована концертная программа.

«Мы написали благодарственное письмо Рустаму Минниханову после его участия в прошлом году, однако он сказал, что в сборе подарков для Сабантуя должен поучаствовать каждый, за это не нужно благодарить», — добавил Гаязов.

В 11 часов будет торжественное открытие на всех четырех площадках, после чего повозки поедут по улицам Пушкина, Баумана, Марджани и Петербургская. К 12 часам они все прибудут к театру имени Камала, где пройдет основное представление.

Несмотря на то, что проходка будет по дороге общего пользования, ничего перекрывать для движения не будут, а тех зрителей, кто захочет присоединиться к шествию, Гаязов призвал идти рядом по тротуару.

«В этом году большая подготовка к традиционному обряду сбора подарков началась уже месяц назад. Готовится сценарий большого театрализованного представления. Яркие костюмы, реквизит, волонтеры — все это выступает мощным инструментом для вхождения в традиционный мир культуры татарского народа через песни и танцы. Будут выступать гармонисты под руководством заслуженного артиста Татарстана Наиля Сардиева, также будет отдельная концертная программа», — добавила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

После сбора подарки передадут администрациям районов. Они будут вручены победителям соревнований на Сабантуях в поселках Мирный и Дербышки, а также на озере Лебяжье, сообщила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и руководитель проекта сбора подарков к Сабантую Галина Шарафутдинова.

«В этом году мы передаем подарки сразу на три локации Сабантуя. Главная задача нашей акции — сохранить традиции. Мы хотим сделать этот праздник настолько масштабным, чтобы туристы, которые приезжают в Казань на Сабантуй, приезжали раньше для участия в сборе подарков», — пояснила Шарафутдинова.

Она подчеркнула, что все желающие смогут передать подарки около Казанского Кремля в 11 часов, откуда повозка поедет по улице Баумана, где также будет принимать дары, а конечной точкой станет театр имени Камала. Также повозка будет около театра имени Джалиля, которая поедет по улице Пушкина, затем также прибудет к театру имени Камала. Третья повозка поедет от комплекса «Туган Авылым» и четвертая — от Старо-Татарской слободы.