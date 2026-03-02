В Казани 16 поселков попали под угрозу подтопления во время весеннего паводка

Шестнадцать поселков Казани в этом году могут пострадать от весеннего паводка. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин на деловом понедельнике.

По его словам, в зоне особого риска поселки: Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка и Самосырово.

Он добавил, что особенно трудной ситуация может стать в конце марта и начале апреля, когда ожидается сильное потепление.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что этой зимой был установлен новый рекорд по количеству осадков. Так, в феврале выпало почти 89 миллиметров осадков, что более чем в 2,5 раза превышает среднемесячную норму в 37 миллиметров. При этом предыдущий максимум был установлен в 1966 году и составлял 83 миллиметра, что на шесть миллиметров меньше текущего рекорда.