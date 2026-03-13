В Казани 16 марта пройдёт форум «Единой России» по реализации народной программы

Региональный отчётно-программный форум «Есть результат!» состоится 16 марта в Казани. В нём примут участие Раис РТ Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сенаторы, депутаты, координаторы партпроектов, активисты, представители бизнеса, министерств и районов, сообщает официальный портал «Единой России».

Руководитель регисполкома «Единой России» Марат Самигуллин рассказал, что участники подведут итоги реализации программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Обсуждение пройдёт в четырёх секциях: «Драйверы экономического развития», «Развитие села», «Молодёжь и дети: стратегия будущего», «Благополучие на 360°». Результаты представят через количество введённых объектов и число граждан, получивших прямую пользу.

Также будут выработаны предложения в новую программу – к окружному форуму в Нижнем Новгороде 25 марта.

Перед пленарным заседанием отправят 36-ю гуманитарную колонну. 17 машин доставят 250 тонн груза (стройматериалы, продукты, бытовая химия, помощь бойцам) в Лисичанск и Рубежное, а также участникам СВО. Самигуллин отметил, что помощь традиционно собирали всей республикой.

На форуме выступят председатель комитета Госдумы Максим Топилин, зампред Госсовета РТ Марат Ахметов, министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров, детский омбудсмен Светлана Захарова. Они обсудят экономику, развитие села, молодёжную политику и благополучие граждан.

Напомним, старт сбору предложений в новую программу дал 19 февраля в Екатеринбурге председатель партии Дмитрий Медведев. Партия проведёт такие форумы во всех округах, где правительство отчитается о выполнении программы. Итоговый документ будет состоять из двух частей: предвыборной программы на пять лет и идеологической рамки на десятилетия.

Экспертный совет по подготовке программы объединил Героев РФ, участников СВО, учёных, представителей промышленности, бизнеса, профсоюзов. Рамку программы представят в июне, а народную программу на пять лет — в августе ко второму этапу съезда партии.