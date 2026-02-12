В Казани 16 марта пройдет отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат»

Фото: tatarstan.er.ru

16 марта в Казани состоится отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат». Об этом сообщается на сайте партии.

Форум станет частью работы по формированию новой народной программы «Единой России». В разработке документа примут участие лидеры общественного мнения и эксперты, в том числе Герои Российской Федерации, участники специальной военной операции, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Встречу с экспертной группой, которая будет задействована в подготовке новой народной программы партии, провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо формировать уже сейчас, несмотря на то, что выборы состоятся в сентябре.

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы – прим. ред.), прошло уже пять лет», – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, программа будет состоять из двух блоков – предвыборного и блока долгосрочного планирования. Первый охватит ключевые направления деятельности партии, волнующие граждан, включая образование, здравоохранение, науку, культуру и специальную военную операцию.

«Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте», – отметил Председатель партии, подчеркнув, что народная программа должна формироваться на основе обратной связи с гражданами.

Предложения, поступающие Президенту Российской Федерации, в партию, органы власти и общественные организации, будут подробно проанализированы. Наиболее массовые и отражающие существующие проблемы инициативы планируется включить в программу при наличии возможностей для их реализации.

«Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчеркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет», – пояснил Дмитрий Медведев.

Второй блок программы будет рассчитан на более длительный срок и включит набор идеологий и ценностей, которых придерживается «Единая Россия».

«Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», – отметил Председатель партии.

Рамку долгосрочной программы партия планирует представить на Съезде в конце июня, а народную программу на пять лет – в августе.

Участники экспертной группы также представили ряд инициатив, которые могут войти в новый программный документ. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения, а также сообщила о намерении представить лучшие идеи от бизнеса, некоммерческих организаций и технологических лидеров.

Герой Российской Федерации Владимир Сайбель предложил включить в народную программу инициативу по запуску специальной программы трудоустройства ветеранов специальной военной операции на предприятия военно-промышленного комплекса.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду на появление в программе «атомной страницы», посвященной кадровой подготовке специалистов на всех уровнях образования.

Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист России Владимир Машков сообщил о готовности творческих союзов представить свои предложения, а руководитель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта будут сформированы на основе обращений граждан и вопросов с прямой линии с Президентом Российской Федерации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчетно-программных форумах «Единой России» «Есть результат», которые пройдут во всех федеральных округах страны. В Казани форум состоится 16 марта с участием секретарей местных отделений партии, руководителей депутатских фракций, депутатов всех уровней, координаторов партийных проектов и представителей общественных организаций.

Напомним, в Татарстане создана республиканская комиссия по реализации народной программы «Единой России». Ее возглавляет депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Первое ее выездное заседание в наступившем году прошло 23 января в Нижнекамске, и было посвящено разделу «Сильная Россия». С ходом реализации главного документа партии единороссы ознакомились на примере работы социальных и промышленных объектов.

Завтра, 13 февраля комиссия на заседании в Казани рассмотрит ход реализации нацпроектов в РТ, также участники обсудят задачи системы образования и участие районов во Всероссийском фотоконкурсе объектов инфраструктуры, созданных по народной программе.

По словам Татьяны Ларионовой, этот конкурс не просто творческое состязание, это национальный архив реальных перемен, происходящих в городах и селах страны, благодаря государственной политике развития и целенаправленной работе по национальным проектам.

«Мы вправе сказать, что новый федеральный конкурс вырос на прочной региональной основе. Еще в 2019 году, по инициативе комиссии регионального политсовета партии под моим руководством в Татарстане был запущен первый в России тематический фотоконкурс "Нацпроекты: Татарстан"», – напомнила депутат Госдумы, призвав районы, учреждения образования, культуры и спорта, промышленные предприятия, НКО и молодежные сообщества, победителей и участников фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан» прошлых лет направить на федеральную площадку лучшие работы, созданные с 2021 года.

«Мы несколько лет собирали сильнейший фотоматериал об объектах народной программа, и сегодня именно Татарстан может стать ведущим регионом федерального конкурса», – заключила Татьяна Ларионова.