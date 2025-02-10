В Казани 16 февраля состоится межрегиональный этап фестиваля «Zа будущее»

В воскресенье, 16 февраля, в Казани состоится межрегиональный этап фестиваля боевых искусств «Zа будущее».

В программе мероприятия запланированы чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, а также детский турнир по универсальному бою. Ожидается участие свыше 300 спортсменов, которые покажут свое умение и мастерство на соревнованиях.

Соревнования начнутся в 9:00 утра и обещают быть насыщенными эмоциями и адреналином. Торжественное открытие запланировано на 13:00, где помимо спортсменов будут присутствовать почетные гости, включая руководство федераций Поволжья, представителей общественной палаты, партнеров фестиваля, а также выступят творческие коллективы.

Основной целью фестиваля «Zа будущее» являются популяризация боевых искусств среди молодежи и взрослого населения, создание площадки для обмена опытом и совершенствования спортивного мастерства.

Партнерами фестиваля выступают Фонд помощи ветеранам и участникам боевых действий «Время выбрало нас», Общественная палата Республики Татарстан, Ассоциация спортивных единоборств Республики Татарстан и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ).

Место проведения мероприятия: Казань, улица Джаудата Файзи, 2А (Центр бокса и настольного тенниса).