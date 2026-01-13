news_header_top
Общество 13 января 2026 11:46

В Казани 23 января временно ограничат движение по ряду улиц Вахитовского района

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 23 января частично ограничат движение транспорта по ряду улиц Вахитовского района в связи с подготовкой и проведением коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.

Соответствующее постановление исполнительного комитета опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Движение временно ограничат на участках улиц Пушкина, Театральной и Карла Маркса.

С 10:00 до 15:00 при необходимости временно перекроют движение на следующих участках:

  • ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
  • ул. Театральная, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях).

Также для движения будет перекрыта парковка по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Театральной.

