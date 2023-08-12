Первый молодёжный фестиваль «ЭКОfest» в Казани собрал 1,5 тыс. человек

Сегодня в Казани на Кремлевской Набережной прошел первый молодежный экологический фестиваль «ЭКОfest». Участники события узнали, какие продукты могут получиться при переработке вторсырья, что такое экологические привычки и как разлагаются различные виды отходов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Мероприятие объединило около полутора тысяч жителей и гостей города, которых волнует защита окружающей среды. На территории развернулись несколько интерактивных площадок, на которых волонтеры рассказывали о бережном отношении к природе и экологическом состоянии столицы республики.

Участникам объяснили, как экологично совершать покупки в магазинах и подбирать материалы для строительства.

Как отметила руководитель фестиваля Талия Зинатова, это событие должно привлечь внимание населения к бережному отношению к природным ресурсам и разумному потреблению. «Мы должны объяснить жителям о проблемах, связанных с природой и пагубным отношением к ней. Рассказать о необходимости сохранения окружающей среды и экологического просвещения. Наша задача — изменить сознание у людей», — рассказала она.

По ее словам, в основе экологичного образа жизни лежит замена большинства одноразовых предметов быта многоразовыми альтернативами.

Волонтерами события стали активисты движения «Будет Чисто». Благодаря им горожане смогли экологично избавиться от ненужной одежды. Большинство предметов после обработки пойдут на продажу, а вещи, которые не подходят по состоянию на переработку, как вторсырье.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Участникам акции объяснили, как собирать рюкзак экотуриста, рассказали об экологических катастрофах и научили правильной посадке растений. Жители смогли переработать использованную бумагу в поздравительные открытки, сделать экобахилы и многоразовые восковые салфетки, которые заменяют пещевую пленку.

Также предусмотрели активности и для юных гостей — специальные мастер-классы и экологические игры. Например, на специальных занятиях детям рассказали о растениях, провели тренинги по созданию шопера, губки и джута.

«Здесь собраны актуальные мастер-классы и образовательные программы. Надеюсь они закрепятся в наших детских садах и школах. Приходить в самое сердце Казани [на Кремлевскую Набережную] с такой важной для жизни общества идеей с лекциями и обучающими мастер-классами — это почетно. Природу нужно защищать, и каждый житель может внести свой вклад», — сказал начальник управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Татарстанцам объяснили, как подготовить сырье для сдачи и где расположены пункты приема вторсырья, магазины экопродуктов.

Главной фишкой фестиваля стал конкурс «Экологист». Пройдя все площадки, 50 участников получили грамоты и ценные призы.

Организатором молодежного экологического фестиваля является Региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» Республики Татарстан. Проект реализуется с использованием гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.