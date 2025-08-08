В Казани 14% жителей готовы пройти собеседование у ИИ вместо рекрутера

В столице Татарстана 14% жителей готовы пройти собеседование с использованием искусственного интеллекта вместо рекрутера. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Полностью доверяют ИИ в проведении собеседований всего 6% казанцев, 42% допускают частичное применение компьютерных алгоритмов. При этом 44% горожан выступают против такого формата.

Однозначно согласны пройти интервью у ИИ 14% опрошенных, еще 26% – скорее готовы, отмечая любопытство и желание избежать субъективности человеческой оценки. 21% казанцев настроены категорически негативно, 39% – скорее против, выражая недоверие и ощущение неуважения со стороны работодателя.

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ, а среди молодежи до 35 лет больше сторонников частичного применения технологий. Также респонденты с высшим образованием предпочитают, чтобы ИИ лишь помогал рекрутерам, а не заменял их полностью, при этом они менее склонны проходить собеседование у ИИ по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование.