Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани 14 сентября стартуют сельхозярмарки — какие есть нововведения
Сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 14 сентября и продлятся до 29 декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.
«Это отличная возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам», – отметил он.
Казанцы смогут приобрести мясо, молочную продукцию, овощи, товары для подсобного хозяйства. Продукция будет продаваться по ценам на 15% ниже розничных.
Сельхозярмарки пройдут на 14 городских площадках в субботу. Посетить их можно с 6.00 до 13.00. В расположении площадок есть изменения. Например, ярмарку у Приволжского рынка перенесут на парковку между культурным центром «Чулпан» и многоуровневой парковкой. Также по просьбам жителей поселка Северный ярмарки на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будут проходить по воскресеньям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»