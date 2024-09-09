В Казани 14 сентября стартуют сельхозярмарки — какие есть нововведения

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Сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 14 сентября и продлятся до 29 декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

«Это отличная возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам», – отметил он.

Казанцы смогут приобрести мясо, молочную продукцию, овощи, товары для подсобного хозяйства. Продукция будет продаваться по ценам на 15% ниже розничных.

Сельхозярмарки пройдут на 14 городских площадках в субботу. Посетить их можно с 6.00 до 13.00. В расположении площадок есть изменения. Например, ярмарку у Приволжского рынка перенесут на парковку между культурным центром «Чулпан» и многоуровневой парковкой. Также по просьбам жителей поселка Северный ярмарки на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будут проходить по воскресеньям.