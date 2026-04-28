Происшествия 28 апреля 2026 15:29

В Казани 14 питбайков, на которых подростки попали в ДТП, забрали на штрафстоянку

В Казани изъяли 14 питбайков, на которых подростки попали в ДТП в Казани. Об этом сообщил руководитель городской Госавтоинспекции Михаил Савин. По его словам, ситуация с происшествиями, связанными с управлением питбайками несовершеннолетними, вынудила правоохранителей перейти к жестким мерам.

«Из 14 задержанных питбайков владельцам пока вернули только один, остальные остаются на штрафстоянке. Мы ведем комплексную работу с нарушителями, их родителями и подразделениями по делам несовершеннолетних», – рассказал Михаил Савин в ходе заседания комиссии по БДД.

Ранее сообщалось, что родителей несовершеннолетних питбайкеров будут привлекать к уголовной ответственности в случае ДТП.

#дтп в казани #ГИБДД Казани #подростки
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

28 апреля 2026
«За 150 тысяч сдал анализы за наркомана»: сотрудников ДПС судят за то, что отпустили нетрезвого водителя

«За 150 тысяч сдал анализы за наркомана»: сотрудников ДПС судят за то, что отпустили нетрезвого водителя

27 апреля 2026
