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Руc Тат
Общество 13 октября 2023 21:37

В Казани 14 октября на сельхозярмарках будут цены на 15% ниже розничных

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На субботних сельскохозяйственных ярмарках в Казани горожанам обещают цены на 15% ниже розничных, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Прицениться и закупиться 14 октября с 06.00 до 13.00 можно будет по следующим адресам.

#сельхозярмарки
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