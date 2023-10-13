В Казани 14 октября на сельхозярмарках будут цены на 15% ниже розничных

На субботних сельскохозяйственных ярмарках в Казани горожанам обещают цены на 15% ниже розничных, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Прицениться и закупиться 14 октября с 06.00 до 13.00 можно будет по следующим адресам.