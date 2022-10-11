В Казани 14 октября откроется выезд из «Салават Купере» и Осиново на Горьковское шоссе

Выезд из микрорайона «Салават Купере» и села Осиново на Горьковское шоссе по улице Осиновской в Казани планируют открыть 14 октября этого года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Улицу Осиновскую мы вводим в эксплуатацию буквально на днях, и 14 октября планируем подписать акт ввода и запустить движение по этому объекту», – сказал министр.

Он отметил, что строительство дороги обошлось в 1,1 млрд рублей, полученных из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита.

«Совершенно новый источник финансирования: бюджетные деньги, получаемые республикой для строительства в режиме “здесь и сейчас”, с последующим погашением кредита», – рассказал об инфраструктурном кредите Ханифов.

Спикер добавил, что всего Татарстан получил 10,4 млрд рублей по этому кредиту. Средства были направлены на три объекта: реконструкция улицы Осиновской и Горьковского шоссе, а также на строительство Вознесенского тракта.