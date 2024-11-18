В Казани 14 декабря объявят обладателей музыкальной премии «Болгар радиосы»

В казанском КРК «Пирамида» 14 декабря состоится церемония вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Вручение «Национальной музыкальной премии» («Милли музыкаль премия») обещает быть самым громким и грандиозным мероприятием 2024 года. На одной сцене будут чествовать авторов, композиторов и исполнителей песен.

«Болгар радиосы», опираясь на мнение зрителей и своих слушателей, выявляет лучшие композиции молодых татарских исполнителей и сопоставляет их с многолетними всенародно любимыми хитами, шагая в ногу со временем.

В числе лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — Салават Фатхетдинов, Элвин Грей, Ильсия Бадретдинова, Гузель Уразова, Анвар Нургалиев, Зайнаб Фархетдинова, Винера Ганиева, Филюс Кагиров, Марат Яруллин, Рифат Зарипов и другие.

Церемония награждения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет 14 декабря в 18.00 в «Пирамиде» (6+).