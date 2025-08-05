В Казани 13 светофоров оборудовали системой АСУДД

В Казани 13 светофоров оборудовали автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Все работы проделали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба Минтранса РТ.

Также в рамках упомянутого национального проекта в Набережных Челнах заканчивают модернизировать шесть светофоров.

«В рамках программы дорожных работ в этом году запланировано обустройство 7 новых светофорных объектов. На сегодняшний день светофоры установлены на обходе с. Большая Атня на участке км 2,9 и дороге «Альметьевск – Муслюмово» на участке км 2,3», - отметили в министерстве.

Еще пять светофоров установят в Тукаевском (автодорога «Набережные Челны – Круглое Поле – Бетьки»), Черемшанском (автодорога «Лениногорск – Черемшан» — Обход с. Черемшан), Пестречинском (автодорога «Казань – Шемордан» в н.п. Старое Шигалеево, в н.п. Татарское Ходяшево и на автодороге «Старое Шигалеево – Пестрецы» в с. Пестрецы) районах Татарстана.

Напомним, что сегодня отмечается Международный день светофора - одного из самых узнаваемых символов безопасности на дорогах. Первый в мире светофор установили 10 декабря 1868 года в Лондоне. Аппарат стоял недалеко от здания Британского парламента, а изобрел его специалист по железнодорожным семафорам Джон Пик Найт.

Тогда светофором управляли вручную с помощью двух семафорных стрелок: поднятые горизонтально означали сигнал «стоп», а опущенные под углом в 45° — движение с осторожностью. В тёмное время суток использовали вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, соответственно, сигналы красного и зелёного цветов. Причем в те годы светофор помогал повозкам: пока пешеходы переходили дорогу, повозки стояли.

В СССР первый светофор установили в Москве 30 декабря 1930 года на углу улиц Петровки и Кузнецкого Моста. В Ленинграде такой аппарат поставили также в начале 1930-х годов.

Казань стал первым городом в ТАССР, где поставили первый светофор. Этот аппарат установили в 1934 году на пересечении улиц Баумана и Чернышевского.