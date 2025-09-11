В Казани 13 сентября пройдет бесплатная семейная дискотека БиЮ

В Национальной библиотеке РТ 13 сентября с 15:00 до 20:00 пройдет бесплатная дискотека БиЮ для всей семьи, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Бию – это дискотека для подростков с национальным звучанием. Этот формат появился еще в 2023 году. С тех пор провели более 20 вечеринок в 17 районах Татарстана. В этот раз Бию впервые будет в формате семейного фестиваля. Гостей ждет много активностей: мастер-классы, маркет с локальными брендами и, конечно, сама дискотека», – прокомментировала для агентства участник «Движения Первых», соорганизатор БиЮ Рания Латипова.

Она добавила, что на вечеринку можно прийти с родителями – для них будет отдельный лекторий с советами от психологов.

С 15:00 до 17:00 на террасе Национальной библиотеки расположится зона с развлечениями разного формата для самых маленьких: крафтовые игры, соревнования, бассейн с шарами и прочее.

Дискотека начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Диджеями выступят опытные выпускники школы Scratch Dj School.

Все активности бесплатные. Для участия нужна регистрация по ссылке.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.