В Казани 13 питомцев из «Зооцентра» обрели дом благодаря акции «Лапа дружбы»

Сегодня на благотворительной акции «Лапа дружбы», состоявшейся в Горкинско-Ометьевском лесу, казанцы забрали домой 13 собак – подопечных приюта «Зооцентр». Об этом сообщает пресс-службы татарстанской столицы.

Кроме того, были собраны пожертвования в виде кормов для «Зооцентра» — 65 кг, и для зооприюта Kazan Shelters донировали суммарно 8 тыс. рублей.

Акция уже стала традиционной, однако в этом году по погодным условиям проводилась впервые. Благодаря «Лапе дружбы» были пристроены 38 собак, а всего за год из «Зооцентра» отправились в новые дома 406 питомцев.