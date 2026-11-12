news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 ноября 2026 17:41

В Казани 13 ноября запустят дополнительные электрички до аэропорта

Читайте нас в
В Казани 13 ноября запустят дополнительные электрички до аэропорта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительные пригородные поезда свяжут Казань и аэропорт 13 ноября в дни проведения Международной строительной недели БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Мероприятие проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Электричка №7606 отправится со станции Казань в 17:35 и прибудет в аэропорт в 18:02. Обратный поезд №7605 выйдет со станции Аэропорт в 18:50 и прибудет в Казань в 19:20.

Оба состава проследуют без промежуточных остановок.

#электрички из аэропорта в казань #аэропорт Казань #казань экспо
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Депутат Кавшар рассказала, в каких случаях происходит выплата 13-й зарплаты

12 ноября 2026
Ответственность за слово в эпоху ИИ: в Казани обсудили будущее национальных СМИ

Ответственность за слово в эпоху ИИ: в Казани обсудили будущее национальных СМИ

11 ноября 2026
Новости партнеров