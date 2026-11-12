В Казани 13 ноября запустят дополнительные электрички до аэропорта

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Дополнительные пригородные поезда свяжут Казань и аэропорт 13 ноября в дни проведения Международной строительной недели БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Мероприятие проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Электричка №7606 отправится со станции Казань в 17:35 и прибудет в аэропорт в 18:02. Обратный поезд №7605 выйдет со станции Аэропорт в 18:50 и прибудет в Казань в 19:20.

Оба состава проследуют без промежуточных остановок.