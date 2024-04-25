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В Казани 1,3 млн взыскали со стоматологов, из-за которых пациент попал в реанимацию
Жительница Казани заключила два договора на платные услуги стоматологической клиники, оплатила их, но получила некачественное лечение, что привело к серьезным негативным последствиям для ее здоровья – женщина попала в реанимацию, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Несмотря на отказ стоматологической клиники возмещать ущерб, суд принял решение в пользу пострадавшей.
Было доказано, что врачи не учли многие факторы и выбрали неподходящий метод лечения для пациентки, что привело к ее госпитализации в тяжелом состоянии.
В конечном итоге, стоматологическая клиника была вынуждена оплатить 1,3 млн рублей после получения от судебного пристава-исполнителя решения о возбуждении исполнительного производства и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.
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