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Происшествия 25 апреля 2024 09:28

В Казани 1,3 млн взыскали со стоматологов, из-за которых пациент попал в реанимацию

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Жительница Казани заключила два договора на платные услуги стоматологической клиники, оплатила их, но получила некачественное лечение, что привело к серьезным негативным последствиям для ее здоровья – женщина попала в реанимацию, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Несмотря на отказ стоматологической клиники возмещать ущерб, суд принял решение в пользу пострадавшей.

Было доказано, что врачи не учли многие факторы и выбрали неподходящий метод лечения для пациентки, что привело к ее госпитализации в тяжелом состоянии.

В конечном итоге, стоматологическая клиника была вынуждена оплатить 1,3 млн рублей после получения от судебного пристава-исполнителя решения о возбуждении исполнительного производства и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.

#стоматология
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