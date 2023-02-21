В Казани 13-летний подросток забрал у подруги матери ключи от авто и уехал ночью кататься

В отдел полиции «Зареченский» поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Лушникова в Казани подросток ездит за рулем кроссовера Hyundai Creta, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте стражи порядка выяснили, что около часа ночи 13-летний парень взял у подруги его матери ключи от авто и решил прокатиться. Юношу доставили в отдел полиции.

В отношении родителей были составлены административные материалы по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию».

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении несовершеннолетнего подростка», – пояснили в пресс-службе управления.