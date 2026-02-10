В Казани 13 февраля пройдёт традиционная программа «Приношение Шаляпину»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 13 февраля состоится традиционная культурная программа «Приношение Ф.И. Шаляпину», приуроченная к 153-й годовщине со дня рождения всемирно известного оперного певца. Мероприятия организует Национальный музей Республики Татарстан и его филиал – Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. Информация о программе опубликована на сайте Министерства культуры Республики Татарстан.

Программа начнётся в 10:00 с торжественного богослужения в Богоявленском соборе. В 11:00 на улице Баумана состоится возложение цветов к памятнику Ф.И. Шаляпину, где также стартует фотоконкурс «Шаляпин и Я». После церемонии для всех желающих пройдёт пешеходная экскурсия «Дорогами героев» по местам, связанным с пребыванием Шаляпина и Горького в Казани.

В 13:00 в Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина начнётся экскурсия по экспозиции «Шаляпин в Казани». В 14:00 запланировано открытие выставки автографов «От первого лица», где впервые будут представлены крупнейшие казанские собрания рукописных материалов певца и его окружения. В 15:00 начнётся концертная программа с вручением Именной стипендии им. Ф.И. Шаляпина.

Завершит день лекция «Царь-бас и Савва Великолепный» о совместной работе Фёдора Шаляпина и мецената Саввы Мамонтова. Вход на все мероприятия свободный.