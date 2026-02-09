В Казани 13 февраля почтят память Федора Шаляпина

Национальный музей Татарстана и его филиал, музей Горького и Шаляпина, в пятницу, 13 февраля, представят праздничную программу «Приношения Шаляпину».

В 11.00 на улице Баумана у памятника оперному певцу пройдет праздничное мероприятие в честь 153-й годовщины со дня его рождения.

Для гостей праздника проведут экскурсию по местам, связанным с Шаляпиным. Далее мероприятие переместится на площадку музея Горького и Шаляпина. В 13.00 состоится экскурсия по экспозиции музея, а в 14.00 пройдет открытие выставки автографов Шаляпина и его окружения.

На 15.00 запланирован концерт шаляпинских стипендиатов, где традиционно будет объявлен обладатель Шаляпинской стипендии 2026 года.

Завершится программа лекцией известного казанского шаляпиноведа, председателя Казанского общества любителей творчества Шаляпина Ирины Вавиличевой.

Шаляпинская стипендия – продолжение традиции, заложенной Федором Шаляпиным в 1912 году. В свой последний приезд в Россию Шаляпин учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища. С 1997 года эту традицию возродили в Литературно-мемориальном музее Горького (ныне музей Горького и Шаляпина).

Кроме того, 13 февраля стартует акция «Шаляпин и я». Каждый желающий сможет сделать снимок на фоне памятника певца и отправить его на электронную почту Нацмузея Татарстана. За лучшее фото предусмотрены приз и личная экскурсия по музею Горького.