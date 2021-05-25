В Казани 12 лет колонии получил экс-сотрудник ГИБДД за сбыт наркотиков

Сегодня Советский районный суд Казани вынес приговор по делу о незаконном сбыте наркотиков. На скамье подсудимых трое — бывший сотрудник республиканского Управления ГИБДД Раиль Ибрагимов и двое его подельников — студенты Никита Тюняев и Даниил Назмутдинов.

Раиль Ибрагимов, на тот момент работавший в ГИБДД Казани, был задержан в марте прошлого года с поличным, когда привез оптовую партию наркотиков своим знакомым, чтобы те расфасовали их в пакетики по разовым дозам. Эти пакетики Ибрагимов должен был развезти по тайникам, за каждый из которых он получал по 150-200 рублей.

«В связи с нехваткой заработной платы для содержания семьи он устроился на дополнительную работу. Сначала он не знал, что распространяет наркотики, но потом догадался. Через некоторое время поступило распоряжение расфасовать товар, и он предложил дополнительный заработок Назмутдинову и Тюняеву», — зачитал сегодня показания Ибрагимова судья.

Молодые люди согласились на подработку, за их труд им полагалось по 7 тыс. рублей в неделю. Однако вскоре полицейские задержали мужчин. Во время следствия Ибрагимов и его знакомые признались, что нуждались в деньгах и решили подзаработать на продаже наркотиков. Но уже на суде Назмутдинов и Тюняев стали утверждать, что якобы не знали, что именно за порошок они упаковывают в пакетики, они были уверены, что это морская соль.

Раиль Ибрагимов вину признал полностью, сотрудничал со следствием, до этого закон не нарушал – эти обстоятельства суд учел как смягчающие. То, что Ибрагимов работал полицейским, стало отягчающим обстоятельством. Назмутдинов и Тюняев вину также признали, кроме того факта, что преступление было совершено организованной группой, судья при вынесении приговора с этим согласился.

Сегодня суд признал всех троих подсудимых виновными. Раиля Ибргаимова суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лишили специального звания старшего лейтенанта полиции, а следующие 5 лет после освобождения он не сможет работать в правоохранительных органах или занимать должности в органах власти. Его подельники Даниил Назмутдинов и Никита Тюняев получили по 9 лет колонии строгого режима.