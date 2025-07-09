В Казани 12 июля ограничат движение транспорта из-за матча за Суперкубок России

В столице Татарстана на время подготовки и проведения матча за Суперкубок России по футболу между командами «Краснодар» и ЦСКА введут временные ограничения движения транспорта. Ограничения будут действовать 12 июля с 14:00 до 23:00.

Как сообщает пресс-центр Мэрии Казани, движение ограничат на следующих участках:

ул. Чистопольская (от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, в обоих направлениях);

ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской, в обоих направлениях);

пр. Ямашева (от ул. Адоратского до Сибирского Тракта, в обоих направлениях);

ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева);

местный проезд ул. Чистопольской (от дома №75а до дома №75, включая прилегающие участки);

автомобильная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;

дублер ул. Гаврилова (от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской);

мостовое сооружение (дублер 3-й транспортной дамбы).

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения в движении.