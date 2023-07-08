В Казани 11 семьям вручили медали «За любовь и верность»

На площадке перед театром кукол «Экият» прошел фестиваль «Казань – город счастливых семей», на котором 11 семей города наградили медалями «За любовь и верность». Поздравила собравшихся депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

Она отметила, что на федеральном уровне праздник отмечается только во второй раз, потому что Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этого дня лишь в 2022 году.

«Но празднику значительно больше лет, и он очень гордо шагает по всей стране, завоевывая наши сердца», – добавила Ларионова.

Награда «За любовь и верность» присуждается за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также за достижение благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитанием детей.

«Приятно видеть людей, которые друг с другом такую долгую жизнь прожили и привели сюда и детей, и внуков, а некоторые и правнуков. Надеюсь, что вся молодежь когда-нибудь тоже окажется на таком же празднике, где уже им вручат награды», — поделилась одна из награжденных, Галина Чмутова.

При этом фестиваль не ограничился одним лишь награждением. На многочисленных площадках расположились различные мастер-классы и игры для детей и взрослых: аллея развлечений с аттракционами, лектории, встречи с психологами, фотовыставка, игровые зоны для разных возрастных групп, мастер-классы, спортивные состязания, выступления творческих коллективов, флешмоб с выстраиванием в форме ромашки и другие активности.