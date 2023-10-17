В Казани 100 учёных расскажут о письменности европейской и восточной цивилизаций

В Национальной библиотеке Татарстана в Казани стартовала международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России», которая собрала около 200 участников и порядка 100 докладчиков. Выбор столицы РТ в качестве площадки проведения не случаен, ведь именно здесь начали первыми изучать востоковедение. Об этом на пленарном заседании конференции сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Исторически Казань была колыбелью российского востоковедения. С момента создания в 1804 году Казанского университета изучению восточной письменной культуры здесь уделялось особое значение. Приглашаю вас стать активными участниками дискуссии. Эта конференция — уникальная возможность найти точки соприкосновения, получить ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом и выработать стратегию будущих совместных исследований», — отметил Рифкат Минниханов.

Он рассказал об истории письма тюркского народа. Ещё 1,5 тыс. лет назад среди них была распространена письменность на основе рунического алфавита. Затем, с приходом ислама, его вытеснил арабский.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты-источниковеды, историки, текстологи, лингвисты и археографы, изучающие тексты латинского, греческого, кириллического, арабского, еврейского и других алфавитов, представляющие научные школы Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и ближнего и дальнего зарубежья.

Затем слово на пленарном заседании взял заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов, который зачитал приветственное письмо от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Письменность — одно из главных достояний, которое помогает сохранить и передать историко-культурное наследие и духовно-нравственные ценности народов. Именно поэтому в нашей республике изучению и популяризации этой темы уделяется особое внимание», — процитировал Минниханова Ахметов.

От себя он добавил, что в последние годы изучение родных языков приобрело крайне важное значение, потому что из-за ассимиляции и интерес к данной теме падает.

«Уверен, для собравшихся на нашей конференции изучение истории, возникновения и взаимодействия языков это не только профессия, но и призвание. Для сохранения родных языков очень важно, чтобы этот разговор не остался в стенах этой аудитории или даже в стенах научно-исследовательских институтов. Нужно, чтобы эта тема вливалась в духовный образ жизни нашего населения. Мы должны одной большой командой сделать все возможное, чтобы сохранить свою национальную идентичность и развитие родных языков», — обратился к участникам Ахметов.

Особое внимание он уделил татарскому языку. Ахметов подчеркнул, что это очень литературно богатый язык, который входит в топ-14 по красоте по всему миру.