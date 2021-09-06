В Казани 10 тыс. родителей получили кэшбек от государства за летний отдых детей в лагерях

В Казани примерно 10 тыс. родителей государство вернуло часть средств, потраченных на летний отдых детей. Это было сделано в рамках так называемой программы детского кэшбека, созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Такие данные на традиционном деловом понедельнике привела и. о. председателя Комитета по делам детей и молодежи города Ирина Шаронова.

Докладчик отметила, что прошедшим летом юные казанцы могли отдохнуть в 25 стационарных лагерях. Всего с 1 июня по 1 сентября в рамках городской программы летнего отдыха отдохнули более 29,6 тыс. ребят.

«Главным новшеством лета 2021 года стала программа кэшбека, которая заработала с 25 мая по поручению Президента РФ. Она компенсировала родителям часть стоимости путевки при поездке детей в лагерь по аналогии с программой туристического кэшбека», — сообщила Шаронова.

Она напомнила, что величина такого возврата в рамках программы ограничена 20 тыс. рублей, которые начисляются на карту автоматически.

«Всего в Казани кэшбек получили около 10 тыс. родителей», — заключила и. о. главы Комитета по делам детей и молодежи.