В Казани 10-летнего мальчика сбила иномарка, когда он переходил дорогу на зеленый

Накануне вечером в Казани сбили 10-летнего пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На пересечении улиц Кариева и Тулпар, по предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу и сбил школьника, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция Казани напоминает в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 25 октября по 6 ноября 2023 года в городе Казани проводится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы».

За 9 месяцев 2023 года на дорогах города Казани с участием детей до 16 лет произошло 106 ДТП, в которых 114 детей получили травмы различной степени тяжести.

Большинство пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей – пешеходы. При этом, чаще наезды происходили на пешеходных переходах, а также на дворовой территории. Вне пешеходного перехода произошло 9 наездов на детей.

В условиях сокращения светового дня, а также в связи с дорожными ситуациями, вызванными неблагоприятными погодными условиями, Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и использовать световозвращающие элементы.