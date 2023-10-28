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В Казани 10-летнего мальчика сбила иномарка, когда он переходил дорогу на зеленый
Накануне вечером в Казани сбили 10-летнего пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На пересечении улиц Кариева и Тулпар, по предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу и сбил школьника, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Госавтоинспекция Казани напоминает в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 25 октября по 6 ноября 2023 года в городе Казани проводится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы».
За 9 месяцев 2023 года на дорогах города Казани с участием детей до 16 лет произошло 106 ДТП, в которых 114 детей получили травмы различной степени тяжести.
Большинство пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей – пешеходы. При этом, чаще наезды происходили на пешеходных переходах, а также на дворовой территории. Вне пешеходного перехода произошло 9 наездов на детей.
В условиях сокращения светового дня, а также в связи с дорожными ситуациями, вызванными неблагоприятными погодными условиями, Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и использовать световозвращающие элементы.
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