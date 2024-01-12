В Казани 10 февраля пройдет традиционный зимний фестиваль музыки

10 февраля на казанской Big Twin арене пройдет традиционный зимний фестиваль музыки, который объединяет два проекта – фестивали «Волга-Волга» и Big Twin Fest. Главным направлением фестиваля этого года станет СКА-рок.

В афише заявлены группы «Гудтаймс» (Кострома), «Обе-Рек» (Воронеж), казанские коллективы «Волга-Волга», Silfred Crew, Nalien и «Лос Чототамос» из Кирова.

Группы привезут в Казань свои новые программы, рассказал продюсер Big Twin Fest Григорий Корнилов. Он напомнил, что в этом году зимний фестиваль пройдет в седьмой раз. «С каждым годом он собирает все больше зрителей из разных городов страны», – рассказал продюсер.

Художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и лидер одноименного коллектива Антон Салакаев отметил, что на совместный фестиваль приезжают и легенды рок-музыки, и новые группы, прошедшие довольно жесткий отбор.

Музыкальный зимний марафон стартует 10 февраля в 17.00, сообщают организаторы.

Продолжением проекта станет летний фестиваль «Волга-Волга», который пройдет в одном из городов Татарстана.

Фото предоставлено ВИА «Волга-Волга»