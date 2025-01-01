В Казани 1 января праздничная программа развернется на нескольких площадках

В первый день 2025 года казанцы праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках. В программе развлечений – танцевальные и музыкальные вечера, театральные постановки и кинопоказы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В парке «Крылья Советов» состоится ретродискотека. Праздничная программа будет посвящена советскому кино.

Центральный елочный городок примет мероприятия в рамках проекта «Театральный Новый год». Начало в 17:00. Постановки в данной локации запланированы до 6 января. В частности, на протяжении шести дней коллективы культурных учреждений города, а также юные артисты театральных студий «Оперение» и «Апуш» представят постановки «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Новогодние игрушки», «Новый год офлайн». Перед горожанами выступят и эстрадные артисты: звезды Казанской городской филармонии, Ильгиз Шайхразиев и Malsi Music, кавер-группа «Городские пижоны», капелла Дмитрия Железнова, а также школа диджея Бабл-Гам.

В парке «Черное озеро» с 9:00 до 23:00 пройдет марафон кинопоказов. Жители столицы Татарстана смогут посмотреть все части «Гарри Поттера».

Во дворе Присутственных мест будет показан спектакль «Сундук Абики». Начало в 12:00. Также горожане смогут стать зрителями интерактивной постановки «Окно в прошлое», участие в ней примут Дед Мороз и Снегурочка. Спектакль покажут в разное время: 15:15, 18:00, 19:00 и 20:00. К 16:00 казанцы приглашаются на постановку «Волшебные огоньки».

В Пушечном дворе в 10:30 и 13:00 состоится «Добрый интерактив». С 11:00 развернется мастерская кузнеца, она продлится в течение 4 часов. Жители Казани смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению и чеканке монет, ознакомиться с основами кузнечного ремесла. В 12:00 и 14:00 гостей приглашают на музыкально-театрализованное представление «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал».