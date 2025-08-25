В Казани 1 сентября за парты сядут около 17 тыс. первоклассников

В Казани 1 сентября за парты сядут 181 тыс. школьников, среди них около 17 тыс. первоклассников. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Самое большое количество учеников набрано в гимназии №184 – там открыли 12 первых классов, где будут учиться 423 ребенка.

По 12 первых классов также сформировано в гимназии №174 (405 первоклассников) и лицее №185 (351 ученик).

Кроме того, по 10 первых классов открылись в лицеях №83, №182, №186 и гимназии №107.

«400 первоклассников в одной параллели – это у нас не в первый раз. К такому трудно привыкнуть на слух – есть города, где всего 400 первоклассников, правда, это не в республике. Нас, безусловно, радует беби-бум. В первый класс придут дети, которые станут активными вершительными судами и Казани, и Татарстана, и нашей России в 2050 году. В руках учителей, родителей судьба умы наших детей, каким мы подготовим, какими они выйдут во взрослую жизнь, зависит, безусловно, от всех нас, уважаемые коллеги», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.