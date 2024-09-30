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В Казани 1 октября откроют первую очередь бульвара на улице Серова
В Казани 1 октября откроют первую очередь бульвара на улице Серова с местами для отдыха, комфортной пешеходной средой и функциональным наполнением. Мероприятие запланировано на 10 часов утра, рассказала на деловом понедельнике директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.
«Бульвар станет первым инклюзивным общественным пространством в городе, адаптированным для людей с различными нозологиями инвалидности», – уточнила докладчица.
В рамках открытия бульвара пройдет экскурсия от городских архитекторов, показ семейного спектакля и детский велозаезд, организованный проектом «Добрая Казань».
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