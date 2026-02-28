В Казани 1 марта пройдут дворовые лыжные соревнования «Чемпионы нашего двора»

В воскресенье, 1 марта, на стадионе «Центральный» состоятся лыжные гонки для жителей казанских дворов, жилых комплексов и микрорайонов. Об этом сообщает официальный портал города Казани.

Принять участие в состязаниях могут команды, сформированные из числа соседей или представителей дружных сообществ жителей. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в Telegram-чате проекта.

На месте проведения для участников организуют работу фотографа, чтобы каждый мог получить памятные снимки. Победители соревнований будут награждены медалями и кубками.

Старт соревнований запланирован на 18:00. Место встречи команд — стадион «Центральный» по адресу: улица Ташаяк, 2а.

Организаторами выступают социально-спортивный проект «Спорт у дома» и Комитет физической культуры и спорта Казани.