В Казани 1 декабря откроется Фестиваль нацмузыки им. Султана Габяши

Уже в это воскресенье, 1 декабря, в Казани откроется Первый Фестиваль национальной музыки им. Султана Габяши.

Согласно расписанию организаторов, 1 декабря в музее Салиха Сайдашева состоится лекция на тему «Первая татарская: Триумф и забвение оперы «Сания». Лектором выступит Айдар Ахмадиев.

5 декабря в КЦ «Московский» проведут концерт лекцию «Музыка предков». Лектором выступит Айдар Абдрахимов.

12 декабря в театре им. Г. Кариева состоится концерт «Яшь музыка». Перед гостями выступит Оркестр национальной музыки. Среди музыкантов: Ильяс Камал, Ильгам Байтиряк, Рузия Калимуллина, Айдар Ниязов. Художественный руководитель и дирижёр - Айдар Ниязов.

16 декабря к 125-летию Салиха Сайдашева в КЦ «Московский» организуют концерт, посвящённый плодам сотворчества Гая Тагирова и Салиха Сайдашева:

Ильгам Байтиряк (Салих Сайдашев) - симфония-балет «Сарвиназ» («Гульнара»)

Салих Сайдашев - «Хореографическая сюита» – Нурбек Батулла, Алсу Магсумзянова, Раушания Зигангирова

Перед гостями также выступит оркестр нацмузыки. Художественный руководитель и дирижёр - Айдар Ниязов.

В завершении фестиваля ожидается Гала-концерт.

Фестиваль проводится при поддержке Мэрии Казани.