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В Казани 1 декабря откроется Фестиваль нацмузыки им. Султана Габяши
Уже в это воскресенье, 1 декабря, в Казани откроется Первый Фестиваль национальной музыки им. Султана Габяши.
Согласно расписанию организаторов, 1 декабря в музее Салиха Сайдашева состоится лекция на тему «Первая татарская: Триумф и забвение оперы «Сания». Лектором выступит Айдар Ахмадиев.
5 декабря в КЦ «Московский» проведут концерт лекцию «Музыка предков». Лектором выступит Айдар Абдрахимов.
12 декабря в театре им. Г. Кариева состоится концерт «Яшь музыка». Перед гостями выступит Оркестр национальной музыки. Среди музыкантов: Ильяс Камал, Ильгам Байтиряк, Рузия Калимуллина, Айдар Ниязов. Художественный руководитель и дирижёр - Айдар Ниязов.
16 декабря к 125-летию Салиха Сайдашева в КЦ «Московский» организуют концерт, посвящённый плодам сотворчества Гая Тагирова и Салиха Сайдашева:
Ильгам Байтиряк (Салих Сайдашев) - симфония-балет «Сарвиназ» («Гульнара»)
Салих Сайдашев - «Хореографическая сюита» – Нурбек Батулла, Алсу Магсумзянова, Раушания Зигангирова
Перед гостями также выступит оркестр нацмузыки. Художественный руководитель и дирижёр - Айдар Ниязов.
В завершении фестиваля ожидается Гала-концерт.
Фестиваль проводится при поддержке Мэрии Казани.
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