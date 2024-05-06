В KazanForum примут участие около ста представителей бизнес-сообщества Афганистана

Фото: пресс-служба Российского делового центра в Афганистане

В Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет с 14 по 19 мая в столице Татарстана, планируют принять участие около 100 представителей афганского бизнес — сообщества, в том числе и татары исламской республики.

Впервые афганские предприниматели примут участие в международной торговой ярмарке Kazan Halal Market, на которой познакомят посетителей с афганскими товарами: ковры ручной вышивки, драгоценные украшения с провинций Панджшер, Тахар, Бадахшан, сухофрукты и изделия народного афганского промысла.

Центральным мероприятием KazanForum с участием афганской делегации станет круглый стол, организатором которого является Российский деловой центр в Афганистане. В мероприятии примут участие министр гражданской авиации и транспорта Афганистана Хамидулла Ахундзаде, министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи, глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юсуф Моманд, президент Объединения промышленников и шахт Каминзада Шир Баз, президент Parwiz Ghafari Construction Мохаммад Парвиз Гхфари и руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин. В ходе разговора участники панельной дискуссии поделятся точками зрения на перспективы дальнейшего развития взаимоотношений бизнеса и торговли между Россией и Афганистаном.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.