news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 декабря 2021  08:41
Полина Шевчук

В Казани под трамвай попала женщина, ей отрезало руку

news_top_970_100

Авариям произошла сегодня в 7.47 на улице Энергетиков в Казани. Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, женщина, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте.

«В результате ДТП у пострадавшей травматическая ампутация руки. на вид женщине 60-65 лет. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

По данным МУП «Метроэлеткротранс», из-за ДТП остановлено движение трамваев №1 и №6 на улице Декабристов. 
 

#трамвай сбил человека #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное