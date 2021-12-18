В Казань возвращается триумвират Дениса Мацуева, Александра Сладковского и ГАСО РТ

На сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева пройдет IX Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». В воскресенье и понедельник, 19 и 20 декабря, пианист, народный артист РФ Денис Мацуев выступит вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РФ и РТ, профессора Александра Сладковского.

В первый фестивальный вечер прозвучит музыка Иоганнеса Брамса — последнего крупнейшего представителя немецкой музыки XIX века. Всю свою творческую жизнь он шел по пути широкого и индивидуального претворения традиций разных эпох немецко-австрийской музыки и немецкой культуры в целом.

Это направление ярко отразилось во Втором фортепианном концерте и Первой симфонии композитора, которые прозвучат 19 декабря.

Фортепианный концерт Эдварда Грига погрузит слушателей в атмосферу национального норвежского колорита через свойственные эпохе романтизма свободу и яркость выявления чувств в тонких лирико-психологических нюансах музыки. Сочинение в исполнении Дениса Мацуева и ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского прозвучит 20 декабря.

Окончание музыкального вечера и IX фестиваля ознаменует Третья симфония Сергея Рахманинова — произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора.

Ведущая концертов — Ирина Тушинцева.