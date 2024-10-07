В Казань вернулись регбисты «Стрелы» с серебряными медалями чемпионата России

В столицу Татарстана из Красноярска после финала чемпионата России вернулись регбисты клуба «Стрела — Ак Барс». Они минимально уступили в финале «Енисею-СТМ» со счетом 11:12. В аэропорту Казани их встречали семьи, представители юношеских команд, а также руководство Министерства спорта РТ.

«Наш клуб „Стрела — Ак Барс“ впервые вышел в финал чемпионата России. Были все шансы забрать титул. Напомню, что пять лет назад мы были новичками, а теперь уже боремся за главный трофей. Это был непростой турнир, но финал — всегда одна игра. Но и соперник очень достойный, важно поздравить и их с победой. Кроме того, они играли дома, а там, как говорится, стены помогают. Если бы матч состоялся в Казани, могло всё сложиться по-другому», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Чиновник горячо поприветствовал каждого игрока и тренера команды и поблагодарил их за проделанную работу и высокое место по итогам чемпионата.

Однако сама команда приехала в Казань со смешанными чувствами после финала, ведь «Стрела» вела большую часть встречи и уступила только в концовке.

«Очень расстроен, была очень близкая игра, мы лидировали в счете 71 минуту. Но в следующем году мы вернемся сильнее и, уверен, заберем следующий финал. В целом сезон получился превосходным. В каждом турнире страны мы были либо в финале, либо выигрывали. Считаю, мы задали очень высокую планку, которую нам предстоит выдерживать и дальше», — подчеркнул главный тренер РК «Стрела — Ак Барс» Джей Пи Нил.

Игроки также настроены завоевать чемпионство в следующем сезоне, заверил капитан команды Герман Давыдов.

«После финала все прекрасно понимали, что мы упустили свою возможность, это была наша игра. Нам не хватило реализации своих моментов и нескольких игроков, которые по разным причинам пропускали финал. Мы точно не уступали нашим соперникам ни в чем, но они смогли переломить игру. Обещаем, что в следующем году справимся и принесем Казани чемпионство», — заверил Давыдов.