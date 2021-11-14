В Казань вернулись 10 татарстанских победителей конкурса «Большая перемена»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в Казань прилетели 10 победителей конкурса «Большая перемена» из Татарстана после окончания финала в Крыму. В общей сложности ребята выиграли 6 млн рублей. Их в аэропорту встретил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«"Большая перемена" — это больше чем просто конкурс, она уже стала настоящим федеральным движением, в котором Татарстан активно участвует. В этом году около 80 тыс. заявок поступило на конкурс. Он расширяется и привлекает все новую и новую аудиторию», — отметил министр.

Он подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» — это отличная возможность проявить себя и познакомиться с ребятами из разных уголков страны, а также получить новые знания и пообщаться с интересными спикерами.

Всего среди победителей конкурса оказалось 10 татарстанцев, половина из которых получили по 200 тыс. рублей, другая половина по 1 млн рублей. «Большая перемена» проводится в России во второй раз в текущем сезоне в ней поучаствовали более 2,5 млн школьников и студентов первых трех курсов ссузов со всей страны.

Ребята прилетели полные впечатлений и с хорошим настроением. Так, представительница Набережных Челнов Камиля Юнусова рассказала, что во время конкурса ей нужно было проявить свои лидерские качества, а также показать свое умение работать в команде.

«Мой вызов назывался "Расскажи о главном". Я выиграла 200 тыс. рублей. Я не планирую останавливаться и хочу дальше развиваться, пробовать что-то новое и расширять свой кругозор», — сказала победительница.

Победителей конкурса встретили также их родители, которые сообщили, что очень гордятся своими детьми, а также поговорили с Тимуром Сулеймановым. Так, мама Камили Юнусовой Миляуша Юнусова заявила, что ее дочь – очень активная девочка и участвует во всех конкурсах.

«Мы полностью поддержали дочь в участии в конкурсе "Большая перемена". И вот результат. Она – победитель. Мы очень ей гордимся, были слезы радости и у нее, и у нас. Она уже полтора месяца назад заняла третье место в конкурсе "Лидер года" по Татарстану», — поделилась мама девочки.

Второй сезон конкурса «Большая перемена» стартовал 26 марта этого года. Особенностью в этот раз стала возможность участия для студентов 1-3 курсов ссузов. Всего в конкурсе поучаствовали около 2,5 млн человек.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.