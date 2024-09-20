В Казань вернулась сборная РТ по ушу, завоевавшая 33 медали на турнире в Китае

В Казань прилетела сборная Татарстана по ушу. С 13 по 16 сентября они участвовали в международном турнире в Гонконге, куда приехали более 2 тыс. спортсменов из 27 стран. Ребята из республики завоевали 33 медали.

«Для меня ушу - это философия жизни и мое любимое дело. Такое престижное соревнование, как Международный турнир в Гонконге, большой стимул и мотивация дальше развиваться в ушу. На чемпионате выступали спортсмены из 20 стран, поэтому приятно, что наша команда достигла таких высоких результатов. Ребята выложились на 100 процентов», - поделилась спортсменка из сборной Татарстана Наргиза Валиева, получившая три золотые медали.

В групповом этапе сборная Татарстана завоевала первое место и кубок, всего в состав команды вошли 11 человек. Кроме того, ребята смогли поближе познакомиться с культурой Китая и насладиться красотой Гонконга и Шанхая.