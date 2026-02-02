В Казань вернулась группа волонтеров, помогавшая жителям Курской области

В Казань вернулась группа из 10 волонтеров, чуть более недели помогавшая жителям Курской области. Они участвовали в разборе завалов после авиаударов, постройке укреплений и других процессах.

«Сегодня мы встречаем делегацию Татарстана, которая пребывала в лагере "Единой России" под названием "Курский рубеж". За время пребывания там наши ребята помогли в восстановлении восьми домов, благоустроили два двора, вывезли более 2 тонн строительного мусора и завалов и многое другое», – рассказал «Татар-информу» директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан Айрат Мубаракшин.

Среди волонтеров от Татарстана – студенты вузов, активисты молодежных объединений и даже представители преподавательского состава. Многие из них уже не в первый раз участвуют в гуманитарных миссиях.

Акция «Курский рубеж» охватывает все регионы России. Ребята со всей страны приезжают в Курскую область, чтобы помочь местным жителям.

«Нас грела мысль, что мы помогаем тем, кто в этом нуждается и попал в сложную жизненную ситуацию. У нас сложилась очень сплоченная команда. Я считаю себя патриотом и хотел подтвердить это делом, поэтому отправился в эту гуманитарную миссию», – подчеркнул в беседе с «Татар-информом» один из волонтеров Святослав Ефимов.

Он готов был остаться еще на несколько смен гуманитарной миссии, чтобы продолжать помогать нуждающимся, однако пора было возвращаться домой. Ефимов уверен, что это не последняя его поездка в «Курский рубеж».

Главой делегации Татарстана стал Ильнар Файзрахманов, преподаватель одного из вузов Казани. Он не смог остаться в стороне от проблем соотечественников в Курской области, и свой перерыв в работе решил посвятить гуманитарной миссии.

«В Курской области люди оказались в беде. Мы все хотим им помочь. Вернулись домой только с положительными эмоциями. Мы увидели, как люди со всей страны приезжают туда, чтобы внести свой вклад в восстановление города», – сообщил «Татар-информу» Файзрахманов.

По его словам, местные жители с большой благодарностью относятся к волонтерам. Но и для самих добровольцев это отличная школа.