В Казань вернулась еще одна группа росгвардейцев, участвовавших в спецоперации на Украине

После выполнения служебно-боевых задач во время спецоперации на Украине в столицу Татарстана вернулись военнослужащие одной из казанский воинских частей Приволжского округа Росгвардии. На первую остановку колонны росгвардейцев — одна из площадок вдоль трассы М7 — приехали юнармейцы, форпостовцы, хор ветеранов «Волжанка» и глава Верхнеуслонского района.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Местные жители встретили военнослужащих хлебом, солью и чак-чаком, для них подготовили небольшой концерт, после чего к ним обратился глава района.

«Мы рады приветствовать вас на верхнеуслонской земле, в Татарстане, а значит нашей великой Родине России. Хочу сказать вам огромное спасибо от всех нас за то, что вы делаете, защищая интересы нашей Родины. Благодарю вас от лица молодого поколения за то, что своей службой показываете пример подрастающему поколению. Огромное спасибо и с возвращением домой», — поприветствовал бойцов Марат Зиатдинов.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

После этого колонна росгвардейцев выдвинулась в столицу Татарстана. Проезжая по казанским улицам под одобрительные сигналы автолюбителей, военнослужащие подъехали к воротам воинской части, где их под оркестровые марши встречали коллеги и близкие.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

На следующий день на строевом плацу воинской части замглавы Управления Росгвардии по РТ Рафил Набиуллин возглавил торжественное мероприятие, посвященное чествованию участников спецоперации. Также в мероприятии приняли участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров и представители ветеранских организаций.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Уважаемые бойцы! Мы встречаем вас на родной земле после выполнения серьёзнейшей боевой задачи. Большое человеческое спасибо за то, что вы ответственно выполнили свой воинский долг. Ваша работа — настоящая серьёзная работа служить на благо нашей великой Родины. Мир вашим семьям, здоровья, счастья вам и вашим близким», — поблагодарил бойцов Марат Закиров.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Во время чествования спецназовцам вручили ведомственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.